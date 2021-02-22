Байден объявил траур по жертвам COVID-19

Президент США Джозеф Байден объявил пятидневный траур в стране и потребовал приспустить все государственные флаги. Об этом говорится в сообщении Twitter Белого Дома.

Также президент примет участие в церемонии зажжения свечей, на которой будет объявлена минута молчания. На церемонии будут присутствовать первая леди Джилл Байден, вице-президент Камала Харрис и ее муж Дуглас Эмхофф.

Как сообщалось, число жертв коронавируса в США превысило отметку в 500 тысяч. Это превысило общее количество потерь страны во Второй мировой войне, Корейской войне и войне во Вьетнаме.