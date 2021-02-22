В Техасе девять миллионов человек испытывают проблемы с питьевой водой

Почти девять миллионов человек, то есть около трети населения Техаса, испытывают проблемы с питьевой водой из-за морозов. Об этом сообщает NBC News.

Губернатор штата Грег Эбботт отметил, что в распределении питьевой воды задействованы нацгвардейцы и военные. Они уже доставили около 3,5 миллиона бутылей.

Эбботт подчеркнул, что ремонтным работам привлечены слесари-водопроводчики из других штатов.

20 февраля президент США Джо Байден объявил штат Техас зоной стихийного бедствия в связи с сильными снегопадами.

До этого сообщалось, что из-за непогоды и аномального холода в Техасе произошло массовое отключение электричества, приостановка работы НПЗ и других предприятий. Несколько человек погибли.