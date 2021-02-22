Суд арестовал гендиректора ТГК-2 Пинигину
Анна Светлова
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Архангельский областной суд арестовал генерального директора компании «ТГК-2» Надежду Пинигину по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что действия гендиректора привели к ущербу системе энергетической безопасности Архангельской области на 350 млн рублей.
Женщина будет находиться под стражей два месяца.
Ранее ФСБ назвала причину задержания руководства ТГК-2.
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