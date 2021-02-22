Суд арестовал гендиректора ТГК-2 Пинигину

Архангельский областной суд арестовал генерального директора компании «ТГК-2» Надежду Пинигину по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что действия гендиректора привели к ущербу системе энергетической безопасности Архангельской области на 350 млн рублей.

Женщина будет находиться под стражей два месяца.

Ранее ФСБ назвала причину задержания руководства ТГК-2.