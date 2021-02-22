В Госдуме подготовили поправки об уголовном наказании за оскорбление ветеранов ВОВ
Группа депутатов Государственной дума подготовила поправки, которые позволяют вводит уголовную ответственность за оскорбления ветеранов Великой Отечественной войны, передает ТАСС.
По словам вице-спикера нижней палаты, одного из авторов поправок Ирины Яровой, в Госдуме предлагают отнести к одной из форм реабилитации нацизма публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах. Также предлагается установить уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветерана и за оскорбление памяти защитников Отечества.
Другими авторами инициативы стали председатель комитета по обороне Владимир Шаманов, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и его заместитель Сергей Боярский.
Несколько дней назад мировой суд Бабушкинского района Москвы назначил Алексею Навальному штраф в размере 850 тыс. руб. по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.