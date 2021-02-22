Трое участников протестов в Белоруссии получили от 6 до 8 лет заключения

Суд Железнодорожного района Гомеля назначил наказание в виде лишения свободы на 6 и 8 лет двум участникам массовых беспорядков, не согласных с итогами президентских выборов в Белоруссии, еще один несовершеннолетний фигурант приговорен к шести годам исправительной колонии. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Леонид Ковалев и Дмитрий Корнеев будут отбывать срок в колонии строгого режима.

Согласно информации следствия, юноши незаконно изготовили «коктейли Молотова» и 10 августа во время незаконной акции бросили бутылки с зажигательной смесью в направлении военнослужащих внутренних войск.

Приговор суда может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

Протесты в стране начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что протестующие «потеряли улицы».