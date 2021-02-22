Около 50 дельфинов-гринд выбросились на отмель в Новой Зеландии

По меньшей мере 49 черных дельфинов-гринд выбросились на берег в бухте Голден-Бей в Новой Зеландии, девять из них погибли. Об этом сообщается на странице министерства охраны окружающей среды страны на Facebook.

Отмечается, что 40 дельфинов выжили. Животным оказывают помощь около 65 добровольцев, они намерены отправить гриндов в воду во время прилива.

Киты и дельфины часто выбрасываются на берег. Как правило, если один дельфинов-гринд выбрасывается на берег, другие стремятся ему помочь.