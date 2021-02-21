Уголовное дело возбуждено после убийства матерью двоих детей в Москве

Уголовное дело по статье об убийстве двух малолетних возбуждено после обнаружения тел детей на северо-востоке Москвы, сообщает столичное управление Следственного комитета (СК) России.

По версии следствия, 20 февраля женщина убила двух своих детей 3 и 11 лет, после чего нанесла себе раны в области шеи.

В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, ведется допрос отца убитых детей и соседей семьи.

Ранее столичная прокуратура сообщила, что в квартире на северо-востоке Москвы были обнаружены тела брата и сестры 2017 и 2009 годов рождения соответственно, их мать госпитализирована.