Билл Гейтс назвал причину бедствия в Техасе

Причиной бедственного положения в Техасе стала экономия властей штата на системах морозостойкости в сфере энергетики, считает основатель компании Microsoft Билл Гейтс. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.

Миллиардер опроверг заявления губернатора Техаса Грэгга Эббота о том, к массовому отключению электроэнергии привели проблемы с ветряными турбинами, которые остановились из-за аномальных морозов.

По словам Гейтса, на данный момент зависимость США от возобновляемых источников энергии недостаточно высока, чтобы беспокоиться об их стабильности.

«В основном проблема была в том, что газовые электростанции не были сделаны погодоустойчивыми», – отметил основатель Microsoft.

Он отметил, что власти штата решили сэкономить на системах морозостойкости, что привело к проблемам с электроснабжением и гибели людей.

20 февраля президент США Джо Байден объявил штат Техас зоной стихийного бедствия в связи с сильными снегопадам.

До этого сообщалось, что из-за непогоды и аномального холода в Техасе произошло массовое отключение электричества, приостановка работы НПЗ и других предприятий. Несколько человек погибли. Подробности — в материале «Газеты.Ru».