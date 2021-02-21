В Испании обезвредили принуждавшую россиянок к проституции банду

Национальная полиция Испании ликвидировала преступную группировку, занимавшуюся сексуальной эксплуатацией женщин из России и Польши. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ходе операции были задержаны 17 участников банды, двух женщин удалось освободить, указано в сообщении.

По версии правоохранительных органов, злоумышленники заманивали женщин из России и Польши ложными обещаниями работы в Испании, Англии или Германии, после чего вынуждали своих жертв заниматься проституцией.

При этом группировка предоставила женщинам фальшивые медицинские справки, чтобы они могли выехать из своих стран, избегая закрытия границ из-за COVID-19.