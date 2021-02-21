Девочки впервые получат высшее звание бойскаутов

В США почти тысяча девочек впервые получат высшее звание бойскаутов, сообщает Associated Press.

Церемония чествования первых девочек, удостоенных звания Eagle Scout, состоится уже в эти выходные. Eagle Scout является высшим рангом в организации бойскаутов Америки (Boy Scouts of America, BSA).

Организация начала принимать девочек в качестве новичков в 2018 году, а в 2019 году девочки старшего возраста были допущены к участию в флагманской программе скаутинга. Всего к бойскаутам присоединились более 140 тысяч девочек, указано в сообщении.