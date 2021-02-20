Байден объявил о стихийном бедствии в штате Техас

Президент США Джо Байден объявил штат Техас зоной стихийного бедствия в связи с сильными снегопадами, передает пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что глава Белого дома поручил оказать штату федеральную помощь.

Как уточняется, ее предоставят для содействия усилиям по борьбе с последствиями снежных бурь в пострадавших районах.

Аномальные холода начались в Техасе еще 11 февраля.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды и аномального холода в Техасе произошло массовое отключение электричества, приостановка работы НПЗ и других предприятий. Несколько человек погибли. Подробности — в материале «Газеты.Ru».