В Ленобласти возбудили дело после обнаружения тела младенца в мусоропроводе

В Ленинградской области в городе Луга следователи возбудили уголовное дело после того, как в мусоропроводе нашли тело младенца. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по области.

«Возбуждено уголовное дело по факту смерти младенца по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного»)», — говорится в сообщении.

Тело ребенка нашли около 08.00 утра 20 февраля. Инцидент произошел на Киевской улице.