В РФ участник одной из самых опасных банд 90-х вышел на свободу

На свободу вышел Игорь Буртасов, который был участником одного из самых опасных организованных преступных сообществ 1990-х годов — группировки «29-й комплекс». Об этом сообщает издание Chelny-biz со ссылкой на источники.

Буртасов, известный как Гоша, стоял у истоков создания банды.

В 2006 году он был приговорен к 21 году колонии строгого режима. Гоша был признан виновным в причастности к убийству криминального авторитета Василия Лысых и бывшего члена ОПС Марата Гарипова. Однако Буртасов смог выйти раньше.

Группировку «29-й комплекс» создал Мансур Сафин. Свое название она получила от одного из районов Набережных Челнов. В начале 90-х в ОПГ состояли порядка 500 человек. Банда совершала преступления на территории Татарстана, Удмуртии, Москвы, Подмосковья и Украины.

Следователями была установлена причастность группировки к 21 убийству, а также семи случаям похищений и незаконного лишения свободы.