Глава Фонда прогрессивной политики: приговор Навальному вынес не суд, а общество

В деле об оскорблении Алексеем Навальным важен не сам приговор, а факт общественного порицания его поступка, рассказал «Газете.Ru» директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

В субботу, 20 февраля, Бабушкинский районный суд огласил приговор по делу о клевете на ветерана ВОВ Игната Артеменко приговорил Навального к штрафу в размере 850 тыс. руб.

«Приговор Навальному вынесло даже не государство, а общество, потому что нельзя глумиться над Победой, над ветеранами. Но у нас, к сожалению, сейчас пока почти не работают многие общественные механизмы, которые были развиты в Советском Союзе и действуют в США. Например – общественное осуждение. В России нет института консолидированной нерукопожатности. Каждый сам за себя», — детализировал эксперт.

Поэтому, по его словам, государство в таких случаях берет на себя лакуны социума и выносит общественное порицание.

«Такие вещи, как в данном деле, должны регулироваться не только законами, ведь тут вопрос доброго имени, репутации, понимания того, что можно, а что нельзя. А вот станет ли это дело прецедентом для создания института общественного порицания – покажет время», — резюмировал Бондаренко.