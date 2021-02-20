В Великобритании число смертей от коронавируса превысило 120 тысяч

В Великобритании за сутки от коронавируса скончались 445 человек, что увеличивает общее число жертв до 120 365. Об этом сообщил минздрав страны.

За прошедшие 24 часа заражение коронавирусом подтвердилась у 10 406 пациентов, днем ранее — у 12 027.

Всего в стране заразились 4,1 миллиона человек. Первую дозу вакцины получили 17,3 миллиона человек, вторую — почти 605 тысяч.

Ранее в мире число привившихся от коронавируса превысило 200 миллионов.