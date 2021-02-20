В РПЦ высказались за идею о включении абортов в статистику смертности

Руководитель направления защиты материнства синодального отдела Московского патриархата по благотворительности, директор «Дома для мамы» православной службы «Милосердие» Мария Студеникина заявила, что аборты необходимо официально признать смертью человека, передает РИА «Новости». Ранее руководитель благотворительной программы помощи беременным женщинам «Спаси жизнь» Екатерина Маркова направила на имя премьер-министра России Михаила Мишустина письмо с данной инициативой (оно есть в распоряжении агентства).

По словам Студеникиной, включение данных по абортам в статистику смертности поможет России выйти из демографического кризиса.

«Аборты должны официально признаваться смертью человека, а работа по их профилактике должна выйти на самый высокий уровень», — сказала Студеникина.

В свою очередь Маркова в своем обращении указала, что в случае реализации данной инициативы «молодое поколение будет расти в стране, где искусственные аборты официально признаются смертью человека», в результате чего «многие откажутся от искусственного прерывания беременности, признавая процедуру убийством человека».

Она считает, что включение статистики искусственных абортов в статистику смертности позволит обществу и российскому правительству «по-новому взглянуть на проблему». По мнению автора инициативы, в фокусе властей «появится основная причина смертности и демографического кризиса». «Следовательно, появятся новые меры, направленные на профилактику искусственных абортов», — сказано в письме Марковой к Мишустину.

По утверждению автора, искусственные аборты также являются «причиной смертности номер один в России».