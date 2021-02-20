В ОП заявили, что памятник на Лубянке поставят в любом случае

Зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов сообщил, что памятник на Лубянской площади в столице будет установлен, передает РИА «Новости».

Он отметил, что вопрос заключается в том – какой памятник там поставят. По словам общественника, вариант оставить площадь в прежнем виде не рассматривается.

«Просто дыры там не будет. Обсуждения «давайте там ничего не делать», его уже не будет», — сказал Венедиктов.

Ранее Алексей Венедиктов рассказал, что москвичам на выбор предложат установку памятника Александра Невского, Ивана III, а также Феликса Дзержинского и Юрия Андропова.