Суд признал законным приговор экс-главе подмосковного района Шестуну

Московский областной суд признал законным приговор бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, которого приговорили к 15 годам лишения свободы. Об этом пишет ТАСС.

«Суд апелляционной инстанции оставил без изменения приговор Подольского городского суда», — приводятся слова адвоката Милы Сметаниной.

По ее словам, суд не оценил нарушения норм процессуального и материального права.

Ранее стало известно, что Шестуну могут увеличить срок за оскорбление судьи.

Бывшего главу Серпуховского района арестовали летом 2018 года. Он проходит по статьям об особо крупном мошенничестве, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, незаконной предпринимательской деятельности и получении взятки в особо крупном размере. Шестун свою вину не признает. Он считает, что против него возбудили уголовное дело из-за его намерения переизбраться главой района.