В «Векторе» рассказали, как долго вакцина «ЭпиВакКорона» поддерживает иммунитет

Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанная центром «Вектор», будет обеспечивать иммунитет на протяжении 12 месяцев. Об этом заявил гендиректор центра Ринат Максютов, передает «Интерфакс».

По его словам, за действием препарата можно будет проследить за счет изучения поствакцинального иммунитета, в приоритете — клинические исследования.

«Последняя точка 1-2 фазы на 100 добровольцах — 18 мая, 9 месяцев после первой иммунизации, когда проверим поствакцинальный иммунитет» — уточнил Максютов.

Ранее сообщалось, что в России произвели 10 млн доз вакцины «Спутник V» и около 80 тыс. доз «ЭпиВакКороны».