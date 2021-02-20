В России подтвержден первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о первом подтвержденном случае инфицирования человека вирусом птичьего гриппа. Ее слова приводит ТАСС.

«Пока мы видим, что новый возбудитель гриппа птиц A(H5N8) способен передаваться от птиц к человеку — он преодолел межвидовой барьер», — сказала она.

Отмечается, что такой вариант вируса от человека к человеку на сегодняшний день не передается.

Попова уточнила, что птичий грипп был выявлен у семи сотрудников птицефабрики на юге России, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц была зарегистрирована вспышка. В настоящее время они уже переболели и чувствуют себя хорошо.

Ранее вирусолог оценил шансы появления в мире новой смертельной пандемии в результате мутаций вирусов птичьего или свиного гриппа.