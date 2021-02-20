В Тамбове возбудили дело за размещение фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»

В Тамбове возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) в отношении 29-летнего мужчины, он разместил фото лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера на сайте проекта «Бессмертный полк». Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Согласно информации СК, подозреваемый опубликовал 4 мая прошлого года в открытом доступе в социальной сети «ВКонтакте» фотографию Гитлера для трансляции на сайте «Бессмертный полк России».

Отмечается, что в настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Уже был проведен обыск по месту жительства мужчины. У него изъяли компьютер, средства связи, а также другие предметы, имеющие значение для дела.

В конце декабря прошлого года сообщалось, что Кемеровчанина оштрафовали за фото Гитлера в «Бессмертном полку».