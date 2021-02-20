Назван самый полезный продукт
Катерина Медведева
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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о самом полезном продукте.
По его словам, орехи — это самый полезный продукт. В орехах много полезных микроэлементов — цинк, селен, хром.
«В орехах есть все. Орехи самый полезный продукт — во всех отношениях», — заявил он в эфире телеканала «Россия 1».
При этом Мясников отметил, что орехи стоит добавлять в ежедневный рацион небольшими порциями.
Ранее эксперты назвали продукты, снижающие риск сердечного приступа в два раза.
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