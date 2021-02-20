Прокурор: уклонений Навального от посещения ФСИН было достаточно для реального срока

Неоднократных уклонений Алексея Навального от посещения инспекции ФСИН, когда у него был условный срок по делу «Ив Роше», было достаточно для замены ему срока на реальный. Об этом заявила прокурор Екатерина Фролова, передает ТАСС.

По ее словам, еще до госпитализации блогер неоднократно скрывался от инспекции ФСИН. Всего зафиксировано семь подобных фактов.

Согласно информации прокурора, с ноября 2020 года по январь 2021 года Навальный не уведомлял ФСИН о своем местонахождении в ФРГ, несмотря на то, что его состояние здоровья позволяло это сделать.

«Считаю, что доводы апелляционных жалоб удовлетворению не подлежат», — подчеркнула Фролова.

2 февраля суд отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима, но учел срок домашнего ареста. Таким образом, Навальный проведет в колонии около 2,5 года.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд признал законным решение о замене срока Алексея Навального с условного на реальный по делу «Ив Роше».