Начались клинические испытания комбинированной вакцины «Спутник V» с АstraZeneca . Об этом говорится в Twitter российской вакцины.

Отмечается, что использование комбинированного препарата избавляет от необходимости ждать второго укола три месяца.

«Клинические испытания этого подхода уже начались», — сообщается в публикации.

Ранее Центр имени Гамалеи, AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций и компания «Р-Фарм» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией. Первые клинические испытания должны начаться в Азербайджане, а позже продолжиться в ОАЭ и Саудовской Аравии.