Названы условия хранения и срок годности вакцины «Ковивак»

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Третья российская вакцина против коронавирусной инфекции «КовиВак» Центра имени Чумакова Третья российская вакцина против коронавирусной инфекции «КовиВак» Центра имени Чумакова
Третья российская вакцина против коронавирусной инфекции «КовиВак» Центра имени Чумакова
ФНЦИ и разработки им. М. П. Чумакова/РИА «Новости»

Минздрав России прояснил условия хранения вакцины от коронавируса «Ковивак» центра Чумакова, передает РИА «Новости».

Препарат годен 6 месяцев и может храниться при температуре от +2°C до +8°C, следует из регистрационного удостоверения, внесенного в реестр ведомства. Замораживать вакцину запрещено.

Дата окончания действия регистрационного удостоверения — 1 января 2022 года.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о регистрации третьей вакцины от коронавируса «Ковивак». Ожидается, что препарат поступит в гражданский оборот в середине марта.