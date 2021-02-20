Названы условия хранения и срок годности вакцины «Ковивак»

ФНЦИ и разработки им. М. П. Чумакова/РИА «Новости»

Минздрав России прояснил условия хранения вакцины от коронавируса «Ковивак» центра Чумакова, передает РИА «Новости».

Препарат годен 6 месяцев и может храниться при температуре от +2°C до +8°C, следует из регистрационного удостоверения, внесенного в реестр ведомства. Замораживать вакцину запрещено.

Дата окончания действия регистрационного удостоверения — 1 января 2022 года.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о регистрации третьей вакцины от коронавируса «Ковивак». Ожидается, что препарат поступит в гражданский оборот в середине марта.