Представители девяти посольств и Евросоюза пришли на суд по делам Навального

В Бабушкинский суд Москвы пришли сотрудники десяти иностранных посольств и представитель Евросоюза на рассмотрение дела в отношении Алексея Навального, передает РИА «Новости».

«В суд прибыли сотрудники девяти иностранных посольств: Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании, Нидерландов. А также представитель ЕС», — уточнили в пресс-службе суда.

Также на сегодняшнее заседание аккредитовались 18 зарубежных СМИ.

Ранее представители приходили и на другие заседания, связанные с Навальным.

В субботу в 10.00 в Бабушкинском суде проходит выездное заседание Мосгорсуда, на котором рассматривается апелляционная жалоба Навального на замену условного срока на реальный в рамках дела »Ив Роше». Во второй половине дня суд продолжит рассматривать дело о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.