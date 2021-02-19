В Новороссийске с отравлением госпитализированы 11 подростков-футболистов

В пансионате Новороссийска около 20 человек обратились ко врачам с признаками отравления. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Вечером в пятницу в пансионате, находящемся в селе Широкая Балка, за медицинской помощью обратись 12 подростков и 6 взрослых», — сказал источник.

По его словам, всех доставили в больницу с предварительным диагнозом «острый гастроэнтерит». Врачи оставили в стационаре 11 подростков и одного взрослого. Речь идет о воспитанниках Академии футбола Крыма и одном сопровождающем.

Ранее в Дагестане отравились 64 человека.