Под Петербургом мужчина облил жену керосином и поджег

В Волховском районе Ленинградской области мужчина облил жену керосином и поджег. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что мужчина был пьян.

«Пара поссорилась, причём уже не первый раз за день — к ним уже вызывали полицию», — пишет издание.

У женщины обгорели волосы. Других травм она не получила, госпитализация не потребовалась.

Ранее в Самаре школьник облил антисептиком куртку одноклассницы и поджег.