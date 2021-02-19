На Ставрополье девочка провалилась под лед и утонула

В Ставропольском крае в Буденновском округе две девочки провалились под лед, одна из них утонула. Об этом сообщается на сайте СК по региону.

«Поступило сообщение об утоплении в озере Буйвола Буденновского округа 11-летней девочки. По данным следствия, девочка провалилась под лёд в воду, гуляя вместе со своей подругой», — говорится в заявлении.

Вторую девочку вытащили без воды. Ребенка без сознания поместили в реанимацию больницы.

Следователи возбудили уголовное дело. Выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее прохожие спасли провалившихся под лед школьников в Краснодаре.