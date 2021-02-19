На Ставрополье девочка провалилась под лед и утонула
Карина Казанцева
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В Ставропольском крае в Буденновском округе две девочки провалились под лед, одна из них утонула. Об этом сообщается на сайте СК по региону.
«Поступило сообщение об утоплении в озере Буйвола Буденновского округа 11-летней девочки. По данным следствия, девочка провалилась под лёд в воду, гуляя вместе со своей подругой», — говорится в заявлении.
Вторую девочку вытащили без воды. Ребенка без сознания поместили в реанимацию больницы.
Следователи возбудили уголовное дело. Выясняются обстоятельства случившегося.
Ранее прохожие спасли провалившихся под лед школьников в Краснодаре.
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