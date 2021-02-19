В США из-за снежной бури погибли около 50 человек

47 человек погибли из-за холода и снегопада в США, пишет The Washington Post со ссылкой на собственные подсчеты.

Больше всего жертв в Техасе, где жители остались без электричества из-за непогоды. Там погибли 30 человек. Спасатели заявляют, что число жертв может увеличиться.

В штате работают только 60% мощностей. Замерзли скважины, трубопроводы газа и ветряные турбины. Власти сообщают, что подача будет восстановлена после выходных. Без электричества остаются миллионы человек. Ранее стало известно о 34 погибших.