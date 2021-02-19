РСПП предложил развернуть информационную кампанию по вакцинации от коронавируса

В пятницу, 19 февраля, на заседании Координационного совета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по противодействию коронавирусной инфекции была высказана озабоченность недостаточной информированностью населения о возможностях привиться от COVID-19, а также фактором слабой мотивации населения пройти вакцинацию от коронавируса.

Спикеры отметили необходимость широкого включения в приоритетные для вакцинации против COVID-19 группы населения работников промышленных предприятий, в особенности градообразующих.

Также отмечалось, что темпы вакцинации работников российских промышленных предприятий являются пока недостаточно быстрыми, в то время, как медицинская промышленность наращивает объемы выпуска отечественных вакцин «Спутник-V» и «ЭпиВакКорона».

Участники заседания оказались едины во мнении о том, что вакцинация – единственный метод гарантировать безопасность от заражения коронавирусом, и в настоящее время промышленные компании страны решают вопросы обеспечения вакциной и приоритизации вакцинирования сотрудников предприятий.

«В социальных сетях – огромное количество информации о бесполезности вакцинации и даже её вреде, и, к сожалению, Минздрав России не ведет активной контрпропаганды против этих слухов», — констатировал председатель Совета директоров компании «ЕвроХим» Игорь Нечаев.

Он призвал Минздрав занять более активную позицию в пропаганде вакцинации, вовлекать «в нее авторитетных отечественных ученых. Ведь вакцинация должна стать последней, завершающей стадией борьбы с коронавирусной инфекцией», - подчеркнул Нечаев.

Как подтвердил президент РСПП Александр Шохин, «российские промышленники готовы поддержать широкую информационную кампанию в поддержку проведения вакцинации, при соблюдении принципа добровольности участия в ней сотрудников предприятий отечественной индустрии».