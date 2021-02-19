В трех районах Крыма ввели режим угрозы ЧС из-за снега

В трех восточных районах Крыма ввели режим угрозы чрезвычайной ситуации ухудшения погоды и приближающегося циклона. Об этом объявил вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов, пишет РИА «Новости».

«Принято решение о введении режима угрозы ЧС на территории Ленинского, Белогорского, Кировского районов и города Керчи», — сказал Кабанов.

Позже режим распространили и на Феодосию.

В Крыму продолжаются метель, туман, гололед и ветер до 20-25 метров в секунду. В горах ожидается сход лавин.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о работах по ликвидации последствий непогоды на полуострове и сроках открытия движения по Крымскому мосту.