Гражданин Киргизии приговорен к 7 годам за подготовку теракта в Москве

Второй западный окружной военный суд приговорил к семи годам лишения свободы гражданина Киргизии по обвинению в подготовке теракта в Москве и пропаганде террористической идеологии. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что 32-летний Талант Онуров прибыл в Россию в сентябре 2019 года с целью совершения теракта. В Москве он искал единомышленников и изучал материалы для воплощения в жизнь своего плана.

Согласно информации прокуратуры, он также распространял в интернете материалы, направленные «на формирование у просматривающих лиц идеологии терроризма». Мужчину задержали в октябре 2019 года.

Отмечается, что первые 3 года Онуров будет отбывать наказание в тюрьме, остальные четыре года — в исправительной колонии строгого режима. Обвиняемый также лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей сроком на 4 года.

Ранее сообщалось, что в четырех регионах России задержаны 19 исламистов, готовивших теракты.