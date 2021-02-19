FT: американскую вакцину от COVID-19 пока не будут жертвовать другим странам

Власти США заявили, что пока не будут отправлять вакцину от коронавируса в развивающиеся государства. На данный момент в стране недостаточно препаратов для вакцинации американцев, сообщает https://www.ft.com/content/e00fe88e-263c-41da-9ac5-fdbbd71c928a» target=«_blank»>Financial Time.

Сейчас государство сосредоточено на вакцинации американцев, сообщили официальные представители администрации президента США Джо Байдена. Один из представителей добавил, что руководитель страны попросил сотрудников администрации рассмотреть варианты пожертвования вакцин, когда препарата будет достаточно для разрешения внутренних проблем с заболеваемостью.

«В данный момент мы не имеем возможности делиться дозами вакцин...мы прилагаем все усилия, чтобы поддержать COVAX и усилить вакцинацию во всем мире», — рассказал другой представитель администрации.

Ранее сообщалось, что в штате Нью-Йорк скончались 23 человека после вакцинации от COVID-19.