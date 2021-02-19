В Большом театре опровергли информацию о задымлении

Сотрудники МЧС приехали в театр из-за сбоя в системе пожаротушения, рассказала «Газете.Ru» начальник пресс-службы Большого театра Катерина Новикова.

«Задымления в театре нет, но сработала сигнализация и система пожаротушения. Сейчас МЧС разбирается, почему это все сработало. Никаких источников и реальных причин задымления нет», — подчеркнула в разговоре с «Газетой.Ru» Катерина Новикова.

Ранее ТАСС сообщил о том, что пожарные проверяют сообщение о задымлении в Большом театре в Москве.