Запевшего в Барнауле тигра переименовали в Витаса

В зоопарке Барнаула тигренка Шерхана переименовали в Витаса после того, как он запел. Видеозапись с одним из его выступлений опубликована во «ВКонтакте».

Сотрудники зоопарка сравнили пение тигра с распевкой Витаса и рассказали, что таким образом животное пытается привлечь к себе внимание.

«С самого рождения он таким образом привлекал внимание многодетной мамы. Специально уходил в дальний угол, когда она была занята другими детьми, и орал, пока она не бросит все и не придет к нему», — добавили в зоопарке.

Ранее стало известно, что водитель намеренно преследовал амурского тигра на машине и снимал это на видео.