В США из-за непогоды погибли 34 человека

В США из-за непогоды и морозов погибли 34 человека. Об этом информирует телеканал СBS.

Отмечается, что в штате Техас в результате инцидентов, связанных с плохой погодой, умерли 20 человек. Кроме того, около 300 тысяч человек штата до сих пор лишены электроснабжения, еще 260 тысяч — водопроводной воды. В Техасе до сих пор сохраняются аномальные для него холода.

Оставшиеся без света жители штата пытаются согреться в машинах, в одном случае это привело к отравлению угарным газом. Кроме того, в Техасе сейчас не работают часть магазинов, отменено примерно 2,3 тыс. внутренних и международных рейсов в местных аэропортах.

Федеральные власти уже приняли меры для оказания помощи жителям Техаса и других штатов, наиболее пострадавшим от снежной бури и холодов.

Ранее сообщалось, что рекордные морозы и снег оставили без света миллионы американцев.