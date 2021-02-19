Американский штат запретил большинство абортов
Семён Сонный
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Губернатор Южной Каролины Генри МакМастер подписал закон, запрещающий на территории штата практически все аборты, сообщает Reuters.
В частности, под запрет попадают аборты при наличии различимого сердцебиения плода, которое, как правило, появляется около шестой недели беременности.
При этом крупная некоммерческая организация Американская федерация планирования семьи (Planned Parenthood) обратилась в суд с требованием признать закон неконституционным.
Аборты в США легализованы на федеральном уровне с 1973 года решением Верховного суда. При этом штаты могут вводить значительные ограничения на их проведение и финансирование.
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