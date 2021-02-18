В ВОЗ выясняют причастность кроликов к распространению коронавируса

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выясняют, причастны ли хорьковые барсуки и кролики, которых продавали на рынке в Ухане, к распространению коронавируса. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Британский зоолог Питер Дасзак, посетивший ранее Китай, рассказал, что на рынке продавали хорьковых барсуков и кроликов. Тушки животных обнаружили в холодильниках. Исследователи выяснили, что барсуки и кролики не были заражены коронавирусом, но могли переносить его.

Глава отдела вирусологии медицинского центра Университета Эразмус (Роттердам, Нидерланды) профессор Марион Купманс подтвердила слова Дасзака. Она подчеркнула, что специалисты изучают эту версию.

Ранее в ВОЗ заявили, что считают маловероятной версию о завозе COVID-19 в Китай извне.