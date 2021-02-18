В США кошка из приюта спасла от взрыва ее новую семью

В американском городе Лейк-Освего штата Орегон кошка спасла от взрыва бытового газа семью, которая забрала ее из приюта. Об этом сообщил KGW News.

Как рассказала хозяйка, кошка Лилли стала обнюхивать клапан газового камина. Тогда женщина почувствовала запах газа.

«Он был очень слабый, поэтому я даже сначала не поняла, не показалось ли мне. Я попросила мужа тоже понюхать газ, и он тоже почувствовал характерный запах», — рассказала женщина.

Сотрудники газовой службы рекомендовали выключить все приборы и проветрить помещение. Когда специалисты приехали к семье, они подтвердили опасную утечку газа, перекрыли газовую трубу и отключили камин.

Хозяйка кошки также рассказала, что у Лилли есть лишние пальцы на лапах. Принято считать, что такие животные приносят удачу.

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