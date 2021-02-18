Мэр Ульяновска: люди голосуют не за партию, а за конкретных кандидатов

Во время выборов в городскую Думу или Законодательное Собрание люди голосуют не за партию, а за конкретных кандидатов, сообщил глава города Ульяновска Сергей Панчин, комментируя выступление лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который выступил против сокращения возможностей проводить выборы по партийным спискам.

«Если взять прошлые выборы, то мы увидим, что более 300 депутатов зарегистрировалось на 40 мест. Это говорит о том, что сегодня нужно серьезно готовиться для того, чтобы выиграть выборы. Когда мы говорим о «Единой России», ведущей партии, то стоит заметить, что 400 человек выбраны не от партии, а выбраны беспартийно. Среди них совершенно спокойно могли быть и члены других партий», — сообщил он «Газете.Ru».

Панчин отметил, что в небольших городах, в том числе Ульяновске, люди следят за деятельностью кандидатов и голосуют за тех, кто хорошо показал себя.

«Осенние выборы как раз таки это показали. Это был успех людей, которые ответственно подошли к подготовке. В то время как другие партии считали, что раз 18-20% процентов голосов обычно отдают им, значит и в этот раз будет также. Но не получилось, потому что подготовка была очень слабая», — заключил он.