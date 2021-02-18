Человек упал на рельсы на Люблинско-Дмитровской линии московского метро

Человек упал на пути на Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы. Об этом сообщает столичный дептранс в Telegram-канале.

Движение поездов было приостановлено от станции «Чкаловская» до станции «Печатники». О состоянии пассажира информация не приводится.

По данным источника «Интерфакса», пассажир упал на пути на станции «Дубровка».

В настоящее время движение на Люблинско-Дмитровской линии восстановлено и вводится в график.

Ранее сбой из-за пассажира на путях произошел на Замоскворецкой линии метро.