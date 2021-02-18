В Белоруссии возбудили уголовное дело после смерти участника протеста

Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по факту смерти участника протестов Романа Бондаренко, сообщает ТАСС.

Дело было возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого телесного вреда, повлекшего смерть по неосторожности. В ведомстве отметили, что причастность сотрудников МВД к избиению Бондаренко не установлена.

31-летний минчанин был избит на так называемой «площади Перемен» во дворе на улице Червякова в Минске 11 ноября. Как сообщалось, его избили сотрудники правоохранительных органов. Позже Бондаренко был госпитализирован в тяжелом состоянии. Вечером 12 ноября он умер.