В Воронеже задержали сторонников украинской неонацистской группы «МКУ»

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали в Воронеже сторонников украинской неонацистской группы «МКУ». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ.

Отмечается, что в операции также участвовали сотрудники Министерства внутренних дел РФ и Следственного комитета РФ.

Задержанные были причастны к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств. В ходе задержания у них обнаружили экстремистскую литературу, символику националистических организаций, холодное оружие, а также гаджеты, в которых содержалась информация о совершенных преступлениях.

Кроме того, в гараже одного из фигурантов был найден предмет, похожий на минометную мину времен Великой Отечественной войны, он был направлен на экспертизу.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела из-за возбуждения ненависти либо вражды, совершенного организованной группой, публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, а также из-за умышленного причинения легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия.