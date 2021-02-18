Более 40 тысяч доз вакцины «Эпиваккорона» поступили в гражданский оборот

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Фотография вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» от центра... Фотография вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» от центра...
Фотография вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» от центра...
Центр «Вектор»

Более 40 тыс. доз российской вакцины от коронавирусной инфекции «Эпиваккорона» поступили в гражданский оборот. Об этом сообщила и. о. заместителя генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих в эфире Первого канала.

По ее словам, «Вектор» рассчитывает наладить ежемесячное производство порядка 100-150 тыс. доз препарата на своих площадках. Она отметила, что остальной объем (около 1 млн доз вакцины) будет производиться на площадках индустриальных партнеров.

Непомнящих также добавила, что четкий план наращивания производства научного центра позволит создать в феврале около 400 тыс. доз «Эпиваккороны», а также выйти на объемы производства к концу марта до 1 млн доз и к концу июня — до 4 млн доз препарата в месяц.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов выразил мнение, что вакцина «ЭпиВакКорона» должна оказаться эффективной против очередного «британского» варианта коронавируса.