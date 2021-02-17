Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что для защиты от коронавируса нужны три прививки. Об этом пишет ТАСС.

Третьей прививкой, по его словам, может стать препарат, защищающий от мутировавшего вируса.

«Главный вопрос сейчас — надо ли нам обеспечить поголовную вакцинацию имеющимися средствами и методами, или нужно делать прививку в три фазы, или же требуется модифицировать вакцину», — сказал Гейтс.

По его словам, все американские компании, производящие вакцины, изучают, необходима ли разработка дополнительных препаратов для новых штаммов.

Ранее разработчики «Спутника V» рассказали о ходе одобрения вакцины в ЕС.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».