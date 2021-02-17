У генерала ФТС Кизлыка изъяли имущество на 153 млн рублей

Мещанский суд Москвы изъял имущество экс-главы управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) России генерал-лейтенанта Александра Кизлыка и его супруги на сумму 153,4 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

В доход государства было изъято имущество в виде денежных средств, ценностей и объектов недвижимости, указано в сообщении.

Александр Кизлык был задержан и арестован в декабре 2019 года, он и его подчиненные обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, они помогали уйти от ответственности подозреваемым в контрабанде. В ходе обысков у Кизлыка было изъято €600 тысяч и $600 тысяч, а также золотые слитки, драгоценности и дорогостоящие часы.

Как установила Генпрокуратура, совокупный доход Кизлыка и его жены с 2001 по 2009 год составил 34,7 млн рублей.