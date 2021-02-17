Эксперт указал на абсурдность обвинений Рашкина в адрес Соловьева

Обращение Валерия Рашкина в Генпрокуратуру с жалобой на телеведущего Владимира Соловьева демонстрирует желание депутата от КПРФ привлечь к себе внимание, убежден директор Центра политической информации Алексей Мухин.

«Конфликт Валерия Рашкина и телеведущего Владимира Соловьева носит характер долгоиграющий. Коммунист Рашкин, пользуясь случаем, обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить Соловьева на предмет оправдания нацизма. Да уж — чего не сделаешь ради хайпа. Хочется думать, что это обращение — результат недоразумения. В прямом смысле: «недо-разумения». Потому что, если это осмысленное обвинение, то оно сродни «объявлению войны» перед выборами», — сообщил он «Газете.Ru».

Мухин также указал на абсурдность обвинений в адрес Соловьева. «Очевидно, что обращение Рашкина укладывается в канву событий вокруг Навального, «наследником» которого он себя, видимо, числит», — заключил эксперт.