Дума одобрила закон, обязывающий блокировать абонентов в СИЗО и колониях
Максимс Краюшкинс
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который даст руководству региональных управлений ФСИН право запрашивать блокировку номеров мобильной связи, если эти номера незаконно используют в колониях и СИЗО. Об этом сообщает «Интерфакс».
Закон обязывает операторов прекращать обслуживать номера, если на это поступит запрос.
Порядок взаимодействия ФСИН и операторов определит правительство.
Ранее сообщалось, что ФСИН планирует прекратить деятельность фальшивых банковских колл-центров, которые зачастую располагаются в тюрьмах и колониях.
close