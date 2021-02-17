Дума одобрила закон, обязывающий блокировать абонентов в СИЗО и колониях

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который даст руководству региональных управлений ФСИН право запрашивать блокировку номеров мобильной связи, если эти номера незаконно используют в колониях и СИЗО. Об этом сообщает «Интерфакс».

Закон обязывает операторов прекращать обслуживать номера, если на это поступит запрос.

Порядок взаимодействия ФСИН и операторов определит правительство.

Ранее сообщалось, что ФСИН планирует прекратить деятельность фальшивых банковских колл-центров, которые зачастую располагаются в тюрьмах и колониях.