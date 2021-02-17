Михаила Боярского сегодня могут выписать из больницы

Михаил Боярский уже сегодня может оказаться дома, сообщил «Газете.Ru» сын артиста и депутат Государственной Думы Сергей Боярский.

«Михаил Сергеевич чувствует себя хорошо, никаких сложностей. Это не COVID-19, надеемся, что сегодня будет дома. Да, действительно был в медицинском учреждении, подробности говорить не могу, но сейчас риска здоровью нет», — рассказал Сергей Боярский в разговоре с «Газетой.Ru».

Накануне Михаила Боярского госпитализировали в Санкт-Петербурге. Артист жаловался на температуру и слабость. Экспресс-тест на COVID-19 показал отрицательный результат. Известно, что некоторое время назад Боярский привился от коронавирусной инфекции.